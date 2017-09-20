ЦИК отметил низкое число отказов в регистрации кандидатов на выборах

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Избирательные комиссии создали максимально доброжелательную атмосферу для регистрации кандидатов на прошедших выборах 10 сентября, число отказов оказалось рекордно низким за последние пять лет, были зарегистрированы 92% выдвинувшихся кандидатов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Во всех 82 субъектах РФ, где проводились выборы, было выдвинуто около 96 тысяч кандидатов, из них избирательными комиссиями было зарегистрировано свыше 88 тысяч кандидатов, что составляет 92% от всех выдвинутых кандидатов, то есть минимальный отсев", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она напомнила, что в выборах разного уровня приняли участие кандидаты от 42 партий и шести общественных объединений.

"Можно сделать вывод о том, что избирательные комиссии отказывали в регистрации только в самых крайних случаях, когда действующее законодательство однозначно не позволяло выдвинутым кандидатам участвовать в выборах. Была создана максимально доброжелательная атмосфера для регистрации кандидатов", — заявила глава Центризбиркома.

Памфилова уточнила, что в ходе прошедшего единого дня голосования 2017 года было зафиксировано рекордно низкое количество отказов в регистрации за последние пять лет. В частности, в 2014 году общее число отказов составило 7,3 тысячи, в 2015 году — 9,6 тысячи, а в нынешнем году — 4,3 тысячи.