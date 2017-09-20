Почти половина россиян готовы голосовать за Путина, показал опрос

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Почти половина россиян проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина, если бы выборы главы государства состоялись в конце августа, по 2% набрали бы лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек в 48 регионов страны. Исследование проводилось методом личного интервью.

Социологи выяснили, что почти половина граждан (48%) отдали бы свой голос за Путина, если бы выборы состоялись уже в ближайшее воскресенье. Десять лет назад такой ответ дали 40%, а в августе 2011 года — чуть менее четверти.

При этом из тех опрошенных, кто заявил, что готов голосовать на момент опроса, за Путина отдали бы свой голос 60%.

На втором и третьем местах расположились лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (по 2%).