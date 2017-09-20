Пензенский губернатор предложил избрать Мельниченко представителем в СФ

САРАТОВ, 20 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский губернатор Иван Белозерцев предложил депутатам законодательного собрания области нового созыва избрать представителем в Совете Федерации от законодательной власти региона депутата Олега Мельниченко, ранее занимавшего пост заместителя полпреда президента в ПФО, сообщило в среду областное правительство.

Глава региона сделал соответствующее предложение в среду на заседании регионального политического совета партии "Единая Россия".

"На должность члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Иван Белозерцев предложил кандидатуру избранного депутата регионального парламента Олега Мельниченко", — говорится в сообщении.

Белозерцев отметил, что рассчитывает на поддержку депутатов областного парламента. "Я надеюсь, что законодательное собрание области меня в этом вопросе поддержит. Не сомневаюсь, что наш земляк Олег Владимирович Мельниченко… не терявший связи с Пензенской областью, будет и в дальнейшем оказывать поддержку нашему региону", — цитирует слова губернатора областное правительство.

Нынешний сенатор от законодательной власти Пензенской области Виктор Кондрашин, который является членом Совфеда с 11 августа 2015 года, избран по спискам "Единой России" депутатом регионального заксобрания, но его кандидатура в сенаторы пока не выдвигалась.

Выборы депутатов законодательного собрания Пензенской области состоялись 10 сентября. На 5 лет избраны 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. По итоговым данным облизбиркома, ЕР получила 32 мандата (из них 18 — одномандатники), КПРФ – два, ЛДПР и "Справедливая Россия" — по одному.