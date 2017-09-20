Главком ВКС Бондарев стал сенатором от Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о наделении генерал-полковника Виктора Бондарева полномочиями сенатора от региона, сообщает в среду пресс-центр регионального правительства.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Кировской области Игорь Васильев представил в избирательную комиссию пакет документов для регистрации кандидатом на пост главы региона, в том числе сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В списке — Виктор Бондарев, глава Слободского района Владимир Хомяков и гендиректор завода "Сельмаш" Александр Чурин. Васильев победил на губернаторских выборах 10 сентября и 19 сентября вступил в должность.

"Наделить с 19.09.2017 Бондарева Виктора Николаевича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Кировской области на срок исполнения мною полномочий губернатора Кировской области", — цитирует пресс-центр текст указа губернатора.

Генерал-полковник Виктор Бондарев с 2015 года занимает пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В 2000 году он удостоен звания "Герой России".

Пресс-центр напоминает, что Бондарев в августе посетил крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса региона – заводы "Сельмаш", "Лепсе", "Авитек" и "Кировское машиностроительное предприятие", а также строящийся Детский космический центр.

Как отметил губернатор, у них с Виктором Бондаревым сложились крепкие деловые отношения, которые позволят совместно работать на благо Кировской области. "Виктору Николаевичу хорошо понятны проблемы и задачи, стоящие перед оборонной промышленностью, и он готов отстаивать как интересы наших предприятий ОПК в Совете Федерации, так и помогать региону в целом", – сказал Васильев.