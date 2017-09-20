ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс заявил, что поднимет тост за то, чтобы генконсульство продолжало работать в Приморье, и выразил надежду на начало нового периода сотрудничества между странами.

В пятницу, 22 сентября, исполняется 25 лет со дня открытия Генерального консульства США во Владивостоке. Первый американский консул получил назначение во Владивосток в 1875 году, и первое консульство США работало в городе до 1923 года. Второй раз консульство США было в открыто 1941 году, во время Второй мировой войны, и функционировало до 1948 года.

"Отношения между США и Россией переживали полосы взлетов и падений, но даже в самые тяжелые времена мы продолжали искать точки соприкосновения. Поэтому 22 сентября я обязательно подниму тост за то, чтобы генконсульство продолжало работать во Владивостоке долгие годы, и за то, чтобы мы стали свидетелями очередного периода сотрудничества, взаимопонимания и добрососедства", — сказал Кийс, слова которого приводит генконсульство.

По его словам, одно из главных достижений консульства — это программы "народной дипломатии". "Благодаря им наши народы узнавали и продолжают узнавать друг друга. И это движение навстречу, попытки понять друг друга — залог нашего будущего", — добавил генконсул.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее в генконсульстве во Владивостоке РИА Новости сообщили, что около 60% сотрудников уволены после сокращения.