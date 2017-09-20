СМИ узнали о будущем визите немецких и австрийских парламентариев в Крым

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкие и австрийские парламентарии следующей весной посетят Крым, для них этот визит на полуостров станет первым после его воссоединения с РФ в 2014 году, пишет газета "Известия".

По данным издания, совместная делегация прибудет в Ялту для участия в Международном экономическом форуме (ЯМЭФ), об этом газете рассказал сопредседатель "Деловой России", председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Мы ожидаем участие 50 представителей Германии и Австрии на уровне видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Впервые ЯМЭФ посетят депутаты бундестага", — рассказал Назаров изданию.

Депутат бундестага, попросивший не указывать свое имя в связи с приближающимися парламентскими выборами в ФРГ, пояснил газете, что делегация поедет в Крым, несмотря на санкции и политическое давление.

"Ведь это важный знак примирения и сотрудничества между Россией и Западом. Мои знакомые, которые были там в последние годы, привозили с собой исключительно позитивные впечатления и новые решения для развития экономики и межрегионального взаимодействия", — цитирует издание депутата.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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