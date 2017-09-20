Лавров заявил о необходимости нормализации отношений России и США

ООН, 20 сен — РИА Новости. Необходимо исправлять отношения России и США, Москва заинтересована в их нормализации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Мы обсуждали наши двусторонние отношения… ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали эту спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей", — сказал Лавров журналистам в ООН.

По его словам, стороны договорились продолжать контакты по линии замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона.