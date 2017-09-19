Депутат от "Яблока" в Подмосковье обжалует в ЦИК лишение мандата

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутат от "Яблока" в подмосковном Чехове Николай Дижур обжалует в ЦИК решение о лишении мандата, сообщает пресс-служба партии.

"Сегодня, 19 сентября, территориальная избирательная комиссия (ТИК) городского округа Чехов Московской области приняла решение об отзыве депутатского мандата у Николая Дижура. Он возглавлял партийный список "Яблока", который на выборах 10 сентября получил почти 7% голосов избирателей. Свое решение комиссия обосновала тем, что Дижур якобы не успел в пятидневный срок после оглашения итогов выборов подать уведомление о сложении с себя полномочий депутата Совета Серпуховского района области. А закон запрещает быть депутатом двух советов одновременно", — говорится в сообщении.

Дижур и руководство отделения "Яблока" в Московской области утверждают, что процедура была выполнена в установленные сроки: ТИК уведомила депутата об избрании sms-сообщением 13 сентября, таким образом, пятидневный отсчет должен начаться со следующего дня — 14 сентября.

"Однако в комиссии ссылаются на то, что информация об официальных итогах выборов была размещена 12 сентября в местной газете. При этом на личный контакт с Дижуром комиссия не выходила", — отмечают в партии.

Лидер отделения партии Александр Гунько сообщает, что решение серпуховского Совета о сложении полномочий Дижур получил в понедельник, тогда же оно было сдано в избирательную комиссию Чеховского района. Однако там заявили, что сроки вышли.

"По словам Гунько, решение комиссии будет обжаловано в избиркоме Московской области, а в случае отрицательного исхода – в Центризбиркоме. "Яблоко" уже направило туда обращение, в котором требует от главы ЦИК Эллы Памфиловой отменить решение ТИК Чеховского района и расформировать ее", — отмечает партия.

"Я полагаю, что грубо нарушаются мои права избранного депутата и права 1537 избирателей Чеховского района, отдавших голоса за список партии "Яблоко", доверивших мне представлять их интересы в Совете", — приводит пресс-служба слова Дижура.