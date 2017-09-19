В Госдуме прокомментировали заявления кандидата на пост посла США в России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Заявления кандидата на пост посла США в РФ Джона Хантсмана говорят о готовности США поддерживать в РФ антироссийские настроения, что опасно вмешательством во внутренние дела, заявил во вторник РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков (КПРФ).

Ранее Хантсман сделал ряд заявлений, в частности, что готов искать общий язык с российскими представителями на всех уровнях. Политик также считает, что решение Москвы сократить дипперсонал США повлияет на отношения двух стран. Он также обвинил Россию в угрозе стабильности в Европе и вмешательстве в выборы в США.

"Здесь нет ничего, что бы шло вразрез с позицией госдепартамента США, поэтому он высказывается как раз в русле той позиции, которую внешнеполитическое ведомство США осуществляет", — заявил Новиков РИА Новости.

Депутат напомнил о том, что "послы лишь выполняют волю тех правительств, которые они представляют".

"В данном случае из всего, что он заявил, наиболее вызывающим мне лично представляется вот это желание искать контакты на всех уровнях в российском обществе. Это означает прямую заявку в том числе и на контакты с теми, кто может… проводить проамериканский курс. А это в свою очередь означает, что власти США готовы поддерживать внутри России антироссийские настроения, а это может вылиться во вмешательства во внутренние дела", — заявил депутат.