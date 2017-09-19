РЯЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов назначил своего предшественника Олега Ковалева членом Совета Федерации от правительства региона, сообщают во вторник областные власти.

"Постановлением главы региона полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от правительства Рязанской области наделен Ковалев Олег Иванович", — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Николай Любимов стал временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области 14 февраля 2017 года после того, как его предшественник Олег Ковалев заявил о досрочном сложении полномочий. Выборы губернатора 10 сентября завершились убедительной победой Любимова, который получил 80,16% голосов избирателей при явке 36,15%. Любимов вступил в должность накануне.

Предыдущие выборы губернатора Рязанской области проходили 14 октября 2012 года. В результате подсчета голосов победил единоросс Олег Ковалев, за которого проголосовали 64,43% избирателей. Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Владимир Федоткин получил 21,92% голосов.