В Госдуме считают решение по Беслану политизированным

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Решение ЕСПЧ по теракту в Беслане политизировано, следует поставить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с этим институтом, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В поступившем в РИА Новости сообщении суда сообщается, что во вторник ЕСПЧ не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро.

"Россия теряет доверие к этому институту, и нам стоит ставить вопрос вообще о дальнейшем сотрудничестве с ЕСПЧ ", — заявил Гаврилов РИА Новости.

"Я думаю, что здесь вопрос во многом политический, политизированный … потому что прошло какое-то время, стало забываться и нужно актуализировать проблему терроризма в России еще раз, потому что в Европе с завидной регулярностью происходят теракты, в России они предотвращаются", — пояснил депутат.

По словам парламентария, это очень опасная тенденция, которая может "подтолкнуть Россию к большему отдалению от Совета Европы и к более жесткой фильтрации и дополнительному мониторингу, в том числе по правоприменению решений ЕСПЧ". "Мне кажется эта ситуация может бумерангом ударить и по репутации, и по полномочиям ЕСПЧ, с точки зрения судебных исков и жалоб по решению внутрироссийских споров", — также добавил он.

Отвечая на вопрос о том, следует ли РФ выплачивать компенсацию по постановлению ЕСПЧ, депутат отметил, что необходимо еще подождать.

"Мы посмотрим, как оно состоится. Мне кажется, что России надо принять более жесткую принципиальную позицию в условиях обострения санкций, волны клеветы в отношении России, военной напряженности на границах, изменить отношение к этому институту, поскольку изменилось время и пора иллюзий прошла", — заключил он.