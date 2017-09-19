В ГД внесли проект об исключении из реестра детских объединений иноагентов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Наталья Кувшинова внесла в Госдуму законопроект, исключающий из Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, организации, выполняющие функции иностранного агента.

"Молодежное или детское объединение, включенное в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, может быть исключено из указанного реестра на основании… включения организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в тексте законопроекта.

Помимо этого предлагается изменить срок предоставления этими объединениями документов, подтверждающих их соответствие условиям представления государственной поддержки. "Предлагается установить срок представления документов, подтверждающих регулярную деятельность организации, — один раз в течение года вместо одного раза в два года", — говорится в пояснительной записке.

"Указанные изменения направлены на определение порядка исключения из реестра объединений, не осуществляющих регулярную деятельность. Обеспечение более детального и надлежащего контроля над их деятельностью, что в результате повысит эффективность механизмов оказания государственной поддержки", — уточняет автор.