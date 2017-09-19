В ГД внесли проект об исключении из реестра детских объединений иноагентов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Наталья Кувшинова внесла в Госдуму законопроект, исключающий из Федерального реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, организации, выполняющие функции иностранного агента.
"Молодежное или детское объединение, включенное в Федеральный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, может быть исключено из указанного реестра на основании… включения организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", — говорится в тексте законопроекта.
"Указанные изменения направлены на определение порядка исключения из реестра объединений, не осуществляющих регулярную деятельность. Обеспечение более детального и надлежащего контроля над их деятельностью, что в результате повысит эффективность механизмов оказания государственной поддержки", — уточняет автор.