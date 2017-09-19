Дмитрий Миронов вступил в должность губернатора Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Инаугурация губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова прошла во вторник в концертно-зрелищном центре "Миллениум" в Ярославле.

"Мой долг — ставить интересы жителей превыше всего, чтобы ярославцы гордились своей землей", — сказал Миронов в ходе торжественной церемонии инаугурации.

Он отметил, что при содействии федерального центра уже удалось многое сделать. "Вместе нам удалось сдвинуть с места те проблемы, которые копились целыми десятилетиями", — отметил новоизбранный губернатор.

На губернаторских выборах, прошедших 10 сентября, Миронов одержал убедительную победу, набрав 79,32% голосов избирателей. В понедельник председатель облизбиркома Олег Захаров вручил ему удостоверение губернатора.