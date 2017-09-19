Волков вступил в должность главы Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Владимир Волков, победивший на выборах, во вторник вступил в должность главы Мордовии.

На церемонии инаугурации присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы местного самоуправления, руководители предприятий, почетные граждане республики. Кроме того, среди гостей губернатор Самарской области Николай Меркушкин (ранее возглавлял Мордовию), губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, делегации Татарстана, Чувашии, Саратовской области.

В зал вносят флаги Российской Федерации и Мордовии, и заседание Госсобрания объявляется открытым. Затем председатель республиканского Центризбиркома Александр Косов озвучивает результаты выборов главы региона. Трансляция идет на официальном сайте республиканского парламента.

Потом Волков принес присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий главы республики Мордовия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию республики Мордовия и законы республики Мордовия, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации".

После этого Волкову был вручен символ государственной власти – знак главы республики Мордовия.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Владимира Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона. На выборах главы республики, которые состоялись 10 сентября, за Волкова проголосовали 89,19% избирателей.