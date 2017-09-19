Волков вступил в должность главы Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Владимир Волков, победивший на выборах, во вторник вступил в должность главы Мордовии.
В зал вносят флаги Российской Федерации и Мордовии, и заседание Госсобрания объявляется открытым. Затем председатель республиканского Центризбиркома Александр Косов озвучивает результаты выборов главы региона. Трансляция идет на официальном сайте республиканского парламента.
Потом Волков принес присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий главы республики Мордовия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральные законы, конституцию республики Мордовия и законы республики Мордовия, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации".
После этого Волкову был вручен символ государственной власти – знак главы республики Мордовия.
Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Владимира Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона. На выборах главы республики, которые состоялись 10 сентября, за Волкова проголосовали 89,19% избирателей.