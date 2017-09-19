В Кремле напомнили позицию России по договору РСМД

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия сохраняет приверженность всем международным обязательствам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об одобрении Сенатом США возможности отказа от ряда положений договора о РСМД.

"Нужно еще понять, что это означает, и проанализировать эту информацию. Я пока деталями не владею, к сожалению, поэтому не стал бы ничего говорить. Россия сохраняет свою приверженность всем международным обязательствам", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как Москва будет реагировать на данное решение.