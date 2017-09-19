Васильев вступил в должность губернатора Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Игорь Васильев, победивший на выборах губернатора Кировской области, во вторник вступил в должность.

На церемонии инаугурации, которая проходит в одном из залов регионального правительства, присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и областного Заксобрания, главы местного самоуправления и городских округов, руководители предприятий, почетные граждане, представители общественных организаций и различных конфессий. На официальном сайте облправительства ведется трансляция мероприятия.

Председатель областной избирательной комиссии Алексей Круглов озвучил результаты выборов и вручил Васильеву удостоверение об избрании губернатором Кировской области. После этого избранный глава региона принес присягу.

"Вступая в должность губернатора Кировской области, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Кировской области, уважать и охранять права человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию области и повышению благосостояния ее жителей", — произнес текст присяги Васильев.

Согласно Уставу области, губернатор признается вступившим в должность с момента принесения им присяги.

Президент России Владимир Путин в июле 2016 года отправил прежнего кировского губернатора Никиту Белых в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен экс-глава Росреестра Васильев. Досрочные выборы губернатора состоялись 10 сентября. За Васильева проголосовали 64,03% избирателей.