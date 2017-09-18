Лавров ожидает визит главы японского МИД в конце ноября

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его японского коллегу Таро Коно ждут в России с визитом в конце ноября.

"Конечно, ждем вас в России в конце ноября для переговоров между министрами иностранных дел и для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем которой вы с Игорем Шуваловым являетесь. Погода будет прохладной, но прием будет горячим", — сказал Лавров во время встречи с Коно на полях сессии Генассамблеи ООН.

"Мы рады возможности встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Мы встречаемся вскоре после того, как наши лидеры — президент России и премьер-министр Японии — провели важные переговоры на полях ВЭФ во Владивостоке. Они были весьма конструктивными, доверительными и продуктивными", — добавил российский министр.

Он напомнил, что в ходе той встречи было подписано более полусотни соглашений, включая конвенцию по устранению двойного налогообложения. Владимир Путин и Синдзо Абэ также утвердили пять проектов в рамках осуществления совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах.

Коно отметил, что "очень рад" новой встрече. "Согласен, что во Владивостоке наши лидеры провели очень содержательные и конструктивные переговоры. Я намерен продвигать те пять проектов, которые выделили наши лидеры", — сказал японский министр.

Он отметил, что 23 сентября "планируется посещение бывших жителей островов мест захоронений". "К счастью, тайфун уже прошел, но я надеюсь на хорошие погодные условия. И хотел бы выразить благодарность российской стороне за содействие в реализации данного проекта", — добавил глава МИД Японии.

Лавров подчеркнул, что российская сторона привержена тем договоренностям, которые были достигнуты еще в ходе визита президента Путина в Японию в декабре 2016 года.