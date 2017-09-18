ОП выразила желание участвовать в выборах в качестве наблюдателя

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Участие представителей Общественной палаты России (ОП РФ) на выборах в качестве наблюдателей усилит общественный контроль, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

Ранее Общественная палата выразила желание предложить поправки в избирательное законодательство, согласно которым члены региональных общественных палат могли бы быть наблюдателями на избирательных участках наравне с представителями партий и кандидатов.

"Я считаю, что сегодня Общественная палата вполне может быть субъектом общественного контроля в избирательном процессе, поскольку мы видим с одной стороны повышающуюся открытость выборов и повышающиеся показатели гражданского контроля, с другой стороны мы видим подчас недостаточную квалификацию наблюдателей, недостаточную подготовку наблюдателей, в том числе достаточно слабые юридические основания для контроля выборов со стороны гражданского общества. Исходя из этого, я думаю, что в целом вектор на то, чтобы члены общественных палат соответствующих уровней могли бы быть в силу закона обозначены как наблюдатели — он правильный", — пояснил Кирьянов.

Тем не менее он отметил, что данный вопрос требует обсуждения с Центральной избирательной комиссией, надо также учесть мнение граждан, политических партий и кандидатов. По его словам, по итогам этих обсуждений соответствующие поправки могут быть внесены депутатами Госдумы.