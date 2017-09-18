Жириновский отказался от мандата депутата саратовского парламента

САРАТОВ, 18 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который возглавлял партийный список на выборах в саратовскую областную думу, отказался от мандата депутата регионального парламента, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного избиркома Татьяна Комольцева.

"Он передал мандат (координатору регионального отделения ЛДПР) Пьяных Дмитрию Сергеевичу", — сказала собеседница агентства.

Выборы губернатора области и депутатов областной думы состоялись 10 сентября. Врио главы региона Валерий Радаев набрал 74,63% голосов и избран губернатором области на пять лет. Кроме того, на такой же срок избраны 45 депутатов: 23 по партийным спискам и еще 22 одномандатника. По итоговым данным облизбиркома, ЕР получила 36 мандатов (из них 18 — одномандатники), КПРФ – пять, ЛДПР — два, "Справедливая Россия" — один, еще один мандат получил самовыдвиженец.