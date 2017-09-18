ООН, 18 сен – РИА Новости. Россия будет содействовать работе контртеррористического управления ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем генсека ООН и главой управления Владимиром Воронковым на полях Генассамблеи ООН.

"Мы будем поддерживать вашу деятельность, деятельность вашего бюро, будем различными способами вносить свой вклад в его работу", — заверил министр.

Лавров выразил благодарность генсеку ООН за учреждение антитеррористического бюро и назначение Воронкова его руководителем.

"Рассчитываем, что учреждение данной структуры — это знак того, какое внимание ООН уделяет борьбе с терроризмом", — подчеркнул глава МИД.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 21 июня назначил Воронкова своим заместителем, генсеком Контртеррористического управления организации. Это управление было создано в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 15 июня. Новое ведомство, которое возглавил Воронков, занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.