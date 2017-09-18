В Севастополе призвали Запад "прекратить затыкать рты крымчанам"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе подверг резкой критике польские власти, которые воспрепятствовали выступлению вице-премьера республики Георгия Мурадова на совещании ОБСЕ, и призвал западные структуры прекратить затыкать рты крымчанам.
"Очередные выкрутасы с закрываем рта крымчанам, которые происходят в европейских структурах, лишний раз подтверждают, что все разговоры о свободе слова, о демократии, об общих правилах цивилизованных европейских стран являются пустым звуком. Почему крымчанам закрывают рот? Можете не соглашаться, спорить или дискутировать, но дайте высказаться", — сказал РИА Новости Иоффе.
По его мнению, в западных странах, очевидно, боятся правдивой информации о ситуации на полуострове.
В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). На это двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.
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