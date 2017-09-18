Путин назначил нового посла на Маврикии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил новым послом РФ на Маврикии Константина Климовского, говорится в тексте указа главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Климовского Константина Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий", — говорится в документе

Ранее Климовский занимал в МИД РФ должность заместителя директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом. На посту посла на Маврикии он сменит Вячеслава Никифорова.