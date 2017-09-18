Аксенов не исключил перехода к прямым выборам главы Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил в перспективе переход на прямые выборы главы региона, но перед собой планов инициировать этот вопрос не ставит.
В настоящее время, согласно конституции, главу Крыма избирает государственный совет республики сроком на 5 лет из трех кандидатур, предложенных президентом России.
Аксенов в понедельник принял участие в торжественной церемонии по случаю вступления в должность избранного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Выборы прошли путем прямого волеизъявления в городе впервые. До этого губернатор города утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. До воссоединения Крыма с РФ глава администрации города назначался напрямую президентом Украины.
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