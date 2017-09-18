Аксенов не исключил перехода к прямым выборам главы Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил в перспективе переход на прямые выборы главы региона, но перед собой планов инициировать этот вопрос не ставит.

В настоящее время, согласно конституции, главу Крыма избирает государственный совет республики сроком на 5 лет из трех кандидатур, предложенных президентом России.

"Такое мнение и у руководящих органов страны есть, в том плане, что во всех субъектах должны выбираться руководители. Я имею в виду общенародным голосованием. На мой взгляд, эта форма наиболее правильная, но я о себе думаю в последнюю очередь, поэтому у меня таких планов особых не было. Будет задача, поменяем, это быстро сделаем", — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о разработке механизма, по которому по примеру Севастополя должность главы Крыма станет выборной.

Аксенов в понедельник принял участие в торжественной церемонии по случаю вступления в должность избранного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Выборы прошли путем прямого волеизъявления в городе впервые. До этого губернатор города утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. До воссоединения Крыма с РФ глава администрации города назначался напрямую президентом Украины.

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