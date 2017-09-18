Правительство Севастополя в понедельник уйдет в отставку, заявил Овсянников

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Официально вступивший в должность губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что в понедельник правительство города будет отправлено в отставку.

"Во-первых, правительство продолжает работать, ничего не поменялось в работе нашего правительства. После принесения присяги сегодня все правительство уйдет в отставку, соответствующие документы будут мной подписаны ближайшие полчаса. Завтра я внесу в законодательное собрание кандидатуры моих заместителей", — сказал Овсянников журналистам.

По его словам, дальше правительство продолжит работать над ранее утвержденными программами.