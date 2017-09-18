Дмитрий Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Одержавший победу на первых всенародных выборах губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников принес присягу и официально вступил в должность.
"Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", — сказал Овсянников на торжественной церемонии в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А.В. Луначарского.
Губернатор Севастополя является высшим должностным лицом и возглавляет правительство города. После официального вступления в должность он должен в течение 30 календарных дней сформировать новый состав правительства.
Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления прошли в городе впервые. До этого губернатор утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. До воссоединения Крыма с РФ глава администрации города назначался напрямую президентом Украины.
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