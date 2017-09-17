Мособлизбирком отменил результаты выборов в Видном

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Результаты выборов главы городского поселения отменили в подмосковном Видном, сообщили РИА Новости в Мособлизбиркоме.

"Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Ленинского района на своем заседании отменила результаты выборов главы городского поселения Видное и нового состава совета депутатов. Председатель ТИК Николай Бондаренко сослался на рекомендацию избирательной комиссии Московской области (т.к. ТИК Ленинского района должным образом не рассматривала поступившие жалобы и в настоящее время уже невозможно провести проверку по ним)", — отметил секретарь областной комиссии Игорь Кудрявин.

В единый день голосования на территории Подмосковья прошли 81 избирательная кампания в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы в Московскую областную думу по Электростальскому одномандатному округу.