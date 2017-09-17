Додон поблагодарил Россию за взвешенную позицию в отношениях с Молдавией

АШХАБАД, 17 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил РФ за взвешенную позицию после провокационных действий, которые предприняло молдавское правительство в отношении российских официальных лиц и дипломатов.

Такое заявление он сделал в воскресенье на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Оба политика находятся с визитом в Ашхабаде, где примут участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

"Было очень много хорошего (с момента последней встречи с Матвиенко в январе) для наших граждан, для наших экспортеров, были некоторые очень неприятные вещи, которые произошли впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами", — сказал Додон.

С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

"Хочу поблагодарить в Вашем лице руководство РФ за то, что, несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа", — подчеркнул он.

В связи с этим Додон напомнил об объявлении в Молдавии персона нон грата пяти российских дипломатов. "Такого не было в наших двусторонних отношениях никогда, уверен, что подавляющее большинство граждан республики с этим не согласно — так, как не согласен президент, которому народ оказал доверие на выборах прошлого года", — продолжил он.

"Несмотря на все это, руководство РФ очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам. Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей", — сказал он.

В ответ Матвиенко напомнила, что просьба об этом исходила непосредственно от Додона. "Вы обратились с такой просьбой, естественно, руководство России прислушалось к ней, понимая, что она абсолютно правильная", — сказала она.

В этом контексте президент указал на тот факт, что за прошедшие 9 месяцев увеличился экспорт молдавских товаров "по большинству позиций, которые интересны и российским покупателям, и молдавским производителям". "У нас практически в два раза выросли поставки вина, в три раза выросли поставки овощей и фруктов. Около 100 тысяч наших граждан получили либо амнистию, либо легализацию, для нас это очень важно. Не случайно более 65% населения Молдовы считают Россию дружественным государством, несмотря на то, что происходит в последние месяцы", — отметил Додон.

"То, что произошло, и то, что происходит с некоторыми заявлениями, это повестка дня конкретной политической партии, ни в коем случае нельзя воспринимать это как позицию Молдовы", — акцентировал внимание президент страны. "Это позиция политической партии, которая обанкротилась в предпочтениях населения Молдовы, и для того, чтобы понравиться своим западным кураторам и влиться в новую конфронтацию между Западом и Востоком, делает такие заявления и некоторые акции", — пояснил он, добавив, что "это ненадолго", за это время "удалось за это время существенно укрепить позиции и доверие к институту президента, которого не было в последние 8 лет".

По его словам, в настоящее время институту президента в Молдавии доверяют более 60% населения. "Нам существенно удалось укрепить позиции пропрезидентской партии социалистов, и мы уверенно идем к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году", — добавил он.

Додон выразил надежду, что в следующем году "будет сформирована единая позиция в парламенте, в правительстве и у президента, и появится промолдавское — не проевропейское, не провосточное, — а промолдавское парламентское большинство, которое будет исходить из национальных интересов". "А в наших национальных интересах стратегическое партнерство с РФ", — подчеркнул он.

"Кроме решения текущих, очень важных экономических, социальных проблем, у нас есть задачи, которые нужно решать вместе. Это в первую очередь Приднестровье, это обеспечение безопасности в нашем регионе", — сказал Додон, добавив, что сейчас "очень важно не допустить дестабилизации в ближайшие месяцы". "Потому что такие силы, такие методы, к сожалению, в угоду геополитических сил, больше заокеанских, в нашем регионе мы слышим очень часто", — сказал он.

Президент Молдавии намерен обсудить вопрос у в рамках предстоящего в октябре саммита СНГ в Сочи. "Очень надеюсь, что в начале октября в рамках саммита СНГ в Сочи, где я буду участвовать, и где будет заседание глав стран ЕврАзЭС, мы более детально обсудим эти вопросы с РФ, дадим общую оценку тому, что объективно происходит, и обозначим наши стратегические задачи, планы на ближайшее будущее", — сказал он, напомнив, что Молдавия подала заявку на получение статуса наблюдателя в ЕврАзЭС.

"Да, мы должны дружить и с Западом, и с Востоком, но без возвращения наших традиционно добрых экономических отношений в рамках СНГ и новых проектов с ЕврАзЭС Молдовы не будет", — полагает глава государства.

"Очень активно занимаемся Приднестровьем", — подтвердил Додон, отметив, что за последнее время у него состоялось несколько встреч с руководством непризнанной республики. "Там очень все непросто в связи с этой ситуацией, мы видим, что происходит со стороны Украины", — сказал Додон, напомнив также о попытках "внести в повестку дня ООН вопросы миротворцев и другие".

"Здесь я обозначил четкую позицию: я считаю, что российская миротворческая операция на Днестре, которая в этом году отмечала 25 лет, была успешной. Никаких вопросов о том, что здесь нужно что-то менять, не стоит в повестке дня. Поэтому это опять чисто пиар-ход со стороны молдавского правительства, который, по последней информации, даже не будет включен в повестку дня", — заключил Додон.