Додон поблагодарил Россию за взвешенную позицию в отношениях с Молдавией

АШХАБАД, 17 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил РФ за взвешенную позицию после провокационных действий, которые предприняло молдавское правительство в отношении российских официальных лиц и дипломатов.
"Было очень много хорошего (с момента последней встречи с Матвиенко в январе) для наших граждан, для наших экспортеров, были некоторые очень неприятные вещи, которые произошли впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами", — сказал Додон.
С начала года правительством Молдавии и парламентским большинством была принята череда антироссийских мер, среди которых высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям и журналистам, объявление персона нон грата в республике вице-премьера России Дмитрия Рогозина.
"Хочу поблагодарить в Вашем лице руководство РФ за то, что, несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа", — подчеркнул он.
"Несмотря на все это, руководство РФ очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам. Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей", — сказал он.
В ответ Матвиенко напомнила, что просьба об этом исходила непосредственно от Додона. "Вы обратились с такой просьбой, естественно, руководство России прислушалось к ней, понимая, что она абсолютно правильная", — сказала она.
"То, что произошло, и то, что происходит с некоторыми заявлениями, это повестка дня конкретной политической партии, ни в коем случае нельзя воспринимать это как позицию Молдовы", — акцентировал внимание президент страны. "Это позиция политической партии, которая обанкротилась в предпочтениях населения Молдовы, и для того, чтобы понравиться своим западным кураторам и влиться в новую конфронтацию между Западом и Востоком, делает такие заявления и некоторые акции", — пояснил он, добавив, что "это ненадолго", за это время "удалось за это время существенно укрепить позиции и доверие к институту президента, которого не было в последние 8 лет".
Додон выразил надежду, что в следующем году "будет сформирована единая позиция в парламенте, в правительстве и у президента, и появится промолдавское — не проевропейское, не провосточное, — а промолдавское парламентское большинство, которое будет исходить из национальных интересов". "А в наших национальных интересах стратегическое партнерство с РФ", — подчеркнул он.
"Кроме решения текущих, очень важных экономических, социальных проблем, у нас есть задачи, которые нужно решать вместе. Это в первую очередь Приднестровье, это обеспечение безопасности в нашем регионе", — сказал Додон, добавив, что сейчас "очень важно не допустить дестабилизации в ближайшие месяцы". "Потому что такие силы, такие методы, к сожалению, в угоду геополитических сил, больше заокеанских, в нашем регионе мы слышим очень часто", — сказал он.
"Да, мы должны дружить и с Западом, и с Востоком, но без возвращения наших традиционно добрых экономических отношений в рамках СНГ и новых проектов с ЕврАзЭС Молдовы не будет", — полагает глава государства.
"Очень активно занимаемся Приднестровьем", — подтвердил Додон, отметив, что за последнее время у него состоялось несколько встреч с руководством непризнанной республики. "Там очень все непросто в связи с этой ситуацией, мы видим, что происходит со стороны Украины", — сказал Додон, напомнив также о попытках "внести в повестку дня ООН вопросы миротворцев и другие".