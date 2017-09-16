Москва заинтересована в развитии взаимоотношений с Ашхабадом

АШХАБАД, 16 сен — РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем развитии и углублении взаимоотношений с Туркменистаном, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко по итогам переговоров с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

С 16 по 18 сентября Матвиенко находится с официальным визитом в Туркменистане.

"В России ценят дружественные отношения с Туркменистаном. Заинтересованы в их дальнейшем развитии и углублении", — цитирует пресс-служба СФ слова Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия относится к Туркменистану с уважением как к другу и стратегическому партнеру. "Парламентарии стараются сделать все возможное для создания законодательной базы, которая послужит реализации договоренностей лидеров двух стран", — сказала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что представители российского бизнеса надеются на осуществление совместных проектов с туркменской стороной, а проводимые в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам будут способствовать укреплению роли Туркменистана на международной арене, взаимопониманию между народами. При этом Матвиенко было присвоено звание "Почетный гражданин города Ашхабада".

Бердымухамедов в ответ сказал, что Туркменистан был и остается надежным партнером России. "Мы также заинтересованы в углублении торгово-экономического взаимодействия", — сказал он.

По его мнению, в двусторонних отношениях важной является гуманитарная составляющая – взаимодействие в сфере науки, культуры, образования. В этой связи глава Туркменистана отметил внимание, которое уделяется в Туркменистане изучению русского языка.