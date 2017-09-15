Власти Крыма рассказали об унижении людей на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчан, пересекающих границу с Украиной, подвергают различным унижениям, на них оказывают психологическое давление, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"На границе с Украиной людей задерживают, вербуют, люди не хотят испытывать этого давления, унижения. Их там на колени ставят, заставляют клятвы какие-то давать", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, подобные методы со стороны киевских властей недопустимы.