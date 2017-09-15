Федотов: концепция амнистии прорабатывается в администрации президента

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Представленная президентским Советом по правам человека (СПЧ) концепция амнистии сейчас прорабатывается в администрации президента, правозащитники надеются, что изложенные там идеи найдут отражение в окончательном постановлении Госдумы, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Группа депутатов от ЛДПР в четверг внесла в Госдуму проект постановления "Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года". Глава СПЧ подчеркнул, что в СПЧ приветствуют внесение на рассмотрение нижней палаты соответствующего проекта; объявление амнистии было бы очень важным шагом, проявлением гуманизма, заявил он.

"Ранее мы передавали концепцию амнистии в администрацию президента, сейчас она прорабатывается там. Надеемся, что идеи, изложенные в концепции, найдут отражение в окончательном постановлении Госдумы", — сказал Федотов.

Он также обратил внимание на то, что все последние годы Госдума принимала постановление об амнистии по инициативе президента. "Как председатель совета при президенте я считал бы правильным, чтобы и в данном случае эта традиция была соблюдена", — добавил глава СПЧ.

Идея объявления амнистии к 100-летию революции в России была высказана членами СПЧ на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в конце мая. Как сообщил тогда Федотов по итогам встречи, правозащитники передали Кириенко соответствующую концептуальную записку. Председатель СПЧ подчеркнул, что совет надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники тогда выразили готовность проработать соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму и предложили впервые распространить амнистию также на административные правонарушения — провести "административную амнистию".