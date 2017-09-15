Вице-премьер Крыма отправится в Варшаву, чтобы выступить на площадке ОБСЕ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов намерен выступить на площадке ОБСЕ в Варшаве.

Ранее глава Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов заявил, что во время конференции ОБСЕ в Варшаве украинская делегация угрожала ему санкциями и включением в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Украинскую сторону возмутили попытки журналиста донести до международной общественности реальную обстановку на полуострове.

"Я в понедельник полечу в Варшаву, как один из руководителей российской общественной организации. Полечу не с визитом в Польшу, а на конференцию ОБСЕ, где я зарегистрировался. Имею полное право там выступить как представитель общественной организации. Посмотрим, что из этого получится", — сказал Мурадов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, данный вопрос уже согласован с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Отправится Мурадов на площадку ОБСЕ в качестве председателя Черноморской ассоциации международного сотрудничества и вице-председателя Российской ассоциации международного сотрудничества.

Он напомнил, что два года назад с подобной миссией в ОБСЕ от организации "Русское единство" побывал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский. "Его поливали кофе там украинские коллеги. Так что мне придется на всякий случай рубашку и костюм захватить с собой", — подчеркнул Мурадов. По его словам, главная цель — выступить на площадке ОБСЕ, посвященной правам человека, и донести реальную обстановку на полуострове.

В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). На это двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.