СМИ: закон о залоге автомобиля за пьяное вождение могут принять в этом году

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Разработанный Минюстом законопроект о залоге автомобиля за пьяное вождение могут принять до конца 2017 года, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В прошлом году законопроект был принят в Госдуме в первом чтении, но возникли загвоздки финансово-технического плана – куда будет поступать залог, как быстро деньги будут перечисляться в бюджет и прочее. Эти вопросы пока не урегулированы, необходимо учесть мнение других профильных ведомств. Работа над инициативой ведется, полагаю, что этот законопроект может быть принят до конца года", — рассказал источник газеты.

Сообщается, что проект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно эти поправкам, инспекторы ГИБДД смогут принудительно отправлять на спецстоянки автомобили водителей, которые будут пойманы за рулем в нетрезвом состоянии или откажутся от прохождения медицинского освидетельствования, до внесения водителями денежного залога в размере штрафа за правонарушение.

Отмечается, что согласно сопроводительным документам к законопроекту, инициатива направлена на повышение собираемости штрафов за вождение в нетрезвом виде.