Миронов назвал причину неудачи "Справедливой России" на выборах в Москве

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что причиной небольшого количества мандатов, полученных его партией на муниципальных выборах, прошедших 10 сентября в Москве, является недоработка самой организации, а также явное занижение явки.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

"У нашей партии было до этого дня голосования 120 мандатов, сейчас осталось только 10. И, конечно, мы видим и свою недоработку, конечно, мы видим, что явно старались занизить явку, потому что вообще информации не было, люди не знали, что 10 сентября выбираем муниципальных депутатов в Москве", — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

Парламентарий обратил внимание на то, что за данные муниципальные выборы отвечала не Московская избирательная комиссия, а отвечали районы, префектуры, управы. "К ним, конечно, есть вопросы, но, скорее, вопросы такого организационного порядка, что мало было объявлений, что мало было информации о том, что (идут) выборы. Здесь мы не можем говорить о каких-то нарушениях, естественно, мы все признаем", — сказал лидер парламентской партии.