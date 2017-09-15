Захарова назвала "Ялтинский" форум фантомными болями киевского режима

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Решение назвать форум, проходящий в Киеве, "ялтинским" является фантомной болью киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия" (YES), на котором присутствует президент Украины Петр Порошенко, стартовал в четверг в Киеве. В списке известных гостей — бывший госсекретарь США Джон Керри, а также вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Разве это единственная странность, которую мы наблюдаем сейчас со стороны киевского режима? Ну можно сказать, что это фантомные боли, но виноватых искать киевскому режиму в этом, мне кажется, за рубежом не следует", — сказала она на брифинге.

"Я понимаю, что очень удобно винить РФ, я понимаю, что это сделано национальной идеей. К сожалению, это огромная ошибка то, что киевский режим постоянно рассказывает своим гражданам о якобы российской агрессии, якобы виновности России во всех бедах. Это колоссальная ошибка", — добавила Захарова.