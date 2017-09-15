Захарова назвала "Ялтинский" форум фантомными болями киевского режима

ЯЛТА, 15 сен — РИА Новости. Решение назвать форум, проходящий в Киеве, "ялтинским" является фантомной болью киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Разве это единственная странность, которую мы наблюдаем сейчас со стороны киевского режима? Ну можно сказать, что это фантомные боли, но виноватых искать киевскому режиму в этом, мне кажется, за рубежом не следует", — сказала она на брифинге.
"Я понимаю, что очень удобно винить РФ, я понимаю, что это сделано национальной идеей. К сожалению, это огромная ошибка то, что киевский режим постоянно рассказывает своим гражданам о якобы российской агрессии, якобы виновности России во всех бедах. Это колоссальная ошибка", — добавила Захарова.