В ЦИК не исключили отмены итогов выборов на ряде участков в трех регионах

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев не исключил отмены результатов выборов ещё на ряде избирательных участков после совместных с представителями парламентских партий проверок в Северной Осетии, Мордовии и на Кубани.

Ранее в пятницу зампред ЦИК сообщил, что совместные группы из представителей ЦИК России и депутатов от всех парламентских партий в пятницу завершают в этих трех регионах проверку жалоб на возможные нарушения в ходе прошедших выборов, на следующей неделе планируется рассмотреть отчеты об этой работе.

"Большинство членов комиссий возвращаются в Москву. Понятно, что они не смогли проверить результаты голосования на всех участках, но важно было понять, есть ли система нарушений — если есть эти нарушения — и какие можно было бы сделать выводы", — сказал Булаев журналистам.

Он напомнил, что и в сам день голосования были отменены результаты голосования на некоторых избирательных участках.

"Я думаю, что и по результатам работы комиссий будет отмена результатов голосования не на одном участке. Я думаю, так будет, потому что комиссии работали, на мой взгляд, весьма объективно", — сказал замглавы ЦИК.

Он пояснил, что отмена итогов выборов на конкретных участках не входит в компетенцию ЦИК, такое решение принимает территориальный избирком.

"Поэтому такие предложения могут сформулированы. Будет принято решение или нет — это вопрос территориальных и субъектовых избирательных комиссий. Но в том, что для этого есть основания, сомнения вряд ли у кого-то есть, потому что большое количество участков. И по тем итогам, которые были раньше, такие выводы делались — так же, как и по доверию или недоверию председателям территориальных, участковых избирательных комиссий", — пояснил Булаев.

Он полагает, что такая практика будет продолжена и по итогам нынешней избирательной кампании в регионах.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.