Владимир Волков вступит в должность главы Мордовии 19 сентября

Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Владимир Волков в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков, победивший на выборах главы республики, вступит в должность 19 сентября, сообщили в пятницу в пресс-службе главы региона.

Выборы главы Мордовии прошли 10 сентября, за этот пост боролись пять кандидатов. По предварительным данным республиканского Центризбиркома, победу одержал Владимир Волков ("Единая Россия"), набравший 89,19% голосов, его ближайший соперник Дмитрий Кузякин (КПРФ) получил поддержку 4,18% избирателей. Явка на выборах превысила 82%. ЦИК Республики Мордовия планирует 15 сентября утвердить результаты выборов.

"Девятнадцатого сентября состоится торжественное заседание Госсобрания республики, на котором Владимир Волков принесет присягу и вступит в должность", — сказали в пресс-службе.

Волков возглавляет Мордовию с 2012 года.

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