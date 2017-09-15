Путин и Макрон провели телефонные переговоры

© РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк Главы МИД России и Франции запустили Трианонский диалог Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Только что состоялся его телефонный разговор с президентом Франции Макроном", — рассказал Песков, отметив, что детали разговора будут сообщены позже.