Аксенов назвал продление санкций ЕС против России элементом гибридной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что санкции против полуострова и России являются частью преступной политики и элементом гибридной войны.

В четверг Совет ЕС официально подтвердил продление до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. В пятницу решение вступило в силу. Как говорилось в сообщении Совета, оценка ситуации не позволила изменить санкционный режим. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

Аксенов подчеркнул, что с помощью санкций Евросоюз пытается наказать крымчан за свободный выбор, сделанный в марте 2014 года. "Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая в конечном счете вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам", — написал он на своей странице в Facebook.

Глава Крыма напомнил, что страны, которые ввели санкции против России и Крыма, не осудили, а значит, фактически одобрили водную и энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева, которая, по сути, является актом государственного терроризма.

"Также мы не услышали слов осуждения или даже обеспокоенности по поводу засылки на нашу территорию диверсионных групп для совершения террористических актов. То есть мы имеем дело с последовательной политикой, направленной именно против населения нашего полуострова, против всех крымчан. Санкции — часть этой преступной политики, элемент гибридной войны, развязанной против России и Крыма. Никаких иллюзий на этот счет у нас быть не должно", — отметил Аксенов.

По его мнению, эффективным ответом на санкционное давление может быть только укрепление единства народов России на основе общих целей и ценностей, опора на собственные силы, дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала страны.

С другой стороны, по словам Аксенова, очень важно доносить до общественности западных стран правду о российском Крыме, прежде всего с помощью народной дипломатии.

"Этот инструмент уже доказал свою эффективность. Уверен, рано или поздно в Европе поймут бесперспективность политики давления и санкций. С Россией такой подход не работает", — отметил глава республики.