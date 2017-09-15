Глава Чехии в ходе визита в Россию может посетить один из регионов страны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан, который, как планируется, посетит Россию с официальным визитом в конце года, кроме Москвы, может побывать ещё в одном российском регионе, сообщил в четверг посол Чехии в РФ Владимир Ремек.

"Мы на этапе подготовки визита президента Чехии официального, то есть на высшем уровне в РФ. Предполагается, естественно, что будет встреча с президентом России и ещё как минимум один регион. Правда, я сейчас не могу говорить, какой регион на первом месте. Но я могу сказать, что, скорее всего, Нижний Новгород не будет, к сожалению моему", — сказал посол журналистам в Нижнем Новгороде, куда прибыл для участия в шестом международном бизнес-саммите.

По словам Ремека, визит состоится в конце года.

Он также сообщил, что "в политику Чехии входит развивать отношения напрямую с российскими регионами". По словам посла, он всегда оценивал потенциал Нижегородской области как высокий. Для чешской стороны интересны автомобильная промышленность, логистика. "Перспективы (сотрудничества) очень большие и над этим надо постоянно работать", — отметил Ремек, добавив, что всегда находил понимание с нижегородскими властями.

Кроме того, посол сказал, что, "видимо, в качестве посла последний раз в здесь, но не последний раз вообще". "Я рассчитываю, что ещё приеду, потому что имею с Нижним Новгородом особые связи, имеющие более чем 20-летнюю историю", — пояснил он.

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