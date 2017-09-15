В Крыму идею о "клубе друзей деоккупации полуострова" назвали провальной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что идея президента Украины Петра Порошенко по созданию международной группы "друзей по деоккупации Крыма" изначально провальная.

Порошенко предложил создать международную группу "друзей по деоккупации Крыма" и обсудить эту идею на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Все эти инициативы ущербны изначально и ни к чему не приведут. Это факт, — сказал РИА Новости Полонский. — С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание "международного клуба анонимных алкоголиков", чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку".

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