В Крыму идею о "клубе друзей деоккупации полуострова" назвали провальной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что идея президента Украины Петра Порошенко по созданию международной группы "друзей по деоккупации Крыма" изначально провальная.
"Все эти инициативы ущербны изначально и ни к чему не приведут. Это факт, — сказал РИА Новости Полонский. — С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание "международного клуба анонимных алкоголиков", чтобы трезвее смотреть на реальную ситуацию, в том числе международную обстановку".
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