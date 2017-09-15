Группы ЦИК и партий в трех регионах России проверяют жалобы после выборов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Рабочие группы из представителей ЦИК России и депутатов от всех парламентских партий в пятницу завершают проверку жалоб в трех регионах на возможные нарушения в ходе прошедших выборов, на следующей неделе планируют рассмотреть отчеты об этой работе, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов.

Как сообщил ранее Булаев, после выборов совместно со всеми парламентскими партиями по их предложению было принято решение о проверке жалоб в трех регионах, где прошли выборы. Совместные группы, куда вошли представители ЦИК и депутаты от всех четырех парламентских партий, 13 сентября выехали в Краснодарский край, Северную Осетию и Мордовию.

"Сегодня завершают свою работу эти комиссии и составляют протоколы", — сообщил Булаев в ходе заседания ЦИК в пятницу. Он отметил, что уже сейчас начинают поступать итоговые отчеты об этой работе, их смогут рассмотреть уже в следующую среду.