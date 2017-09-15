Александр Бречалов вступит в должность главы Удмуртии 18 сентября

УФА, 15 сен — РИА Новости, Рамиля Салихова. Инаугурация главы Удмуртии Александра Бречалова, который победил на выборах руководителя региона, состоится 18 сентября в Ижевске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов 10 сентября на досрочных выборах руководителя региона набрал 78,16% голосов избирателей.

"На заседании первой сессии Государственного совета Удмуртской Республики шестого созыва 18 сентября состоится торжественная церемония вступления Александра Бречалова в должность главы Удмуртской Республики. Церемония инаугурации пройдет в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что в мероприятии примет участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Также участниками церемонии инаугурации станут вновь избранные депутаты Государственного совета шестого созыва, члены регионального правительства, руководители территориальных органов и учреждений федеральных органов исполнительной власти в Удмуртии, главы городов и районов, почетные граждане региона, а так же лидеры республиканских национальных и религиозных объединений.