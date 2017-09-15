Лавров и Тиллерсон провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото

© AP Photo / Luis M. Alvarez Госдеп не считает "местью" лишение консульств США в России парковок Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится в сообщении на официальном аккаунте МИД РФ в Facebook.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации", — говорится в сообщении.