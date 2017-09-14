Представители России и Аляски договорились укреплять гуманитарные связи

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Представители России договорились с общественными деятелями из Аляски в ходе их визита в РФ укреплять российско-американские гуманитарные связи, сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что 4-10 сентября Россию посетила группа общественных деятелей из Аляски, включавшая представителей академических кругов, неправительственных организаций, членов Аляскинского исторического общества, видных деятелей автокефальной православной церкви в Америке. Делегация приняла участие в проводившейся на базе Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина международной научно-практической конференции "Эхо Русской Америки: историко-культурное наследие".

По завершении работы форума некоторые его американские участники прибыли в Москву и были приняты в МИД России, указывается на сайте ведомства. Достигнута договоренность о продолжении контактов, в том числе об участии представителей МРГ и российских экспертов в мероприятиях по линии Аляскинского исторического общества.

"В ходе беседы затрагивались вопросы укрепления российско-американских гуманитарных связей с акцентом на необходимость интенсификации сотрудничества между научными, образовательными и архивными учреждениями двух стран", — говорится в сообщении.