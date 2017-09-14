МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проводит в Грозном встречу с вице-премьером Ливии Ахмедом Майтигом, сообщил РИА Новости глава контактной группы РФ по Ливии при МИД и Госдуме Лев Деньгов.

Ранее он пояснил, что на повестке дня консультаций в РФ "будет стоять вопрос возможного визита Сарраджа в Россию".

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Хафтар посетил Россию в августе.