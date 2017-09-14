Собянин и парламентарии штата Нью-Йорк обсудили сотрудничество

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Парламентарии штата Нью-Йорк и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместной встречи обсудили важность развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба столичного мэра в четверг.

Встреча мэра с делегацией американских парламентариев прошла в Москве 14 сентября. В делегацию от штата вошли член ассамблеи Луис Сепульведа, а также члены ассамблеи штата Пэмэла Харрис и сенатор Дайэн Савино, представляющие районы Нью-Йорка со значительной численностью русскоязычного населения.

"В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества между Москвой и Нью-Йорком. По словам Сергея Собянина, у Москвы и Нью-Йорка много общих проблем, характерных для глобальных мегаполисов: экология, транспорт, образование, медицина, безопасность. Регулярные контакты, обмен опытом на уровне городских администраций помогут более эффективно решать эти проблемы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, парламентарии Нью-Йорка высоко оценили реализацию программы развития Москвы, в том числе создание современной городской среды и решение транспортных проблем города.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, сенаторы встретились с заместителем секретаря Общественной палаты РФ Сергеем Орджоникидзе и представителями различных комиссий Общественной палаты.

"Я думаю, это важно, что делегации на местном уровне, уровне штатов, продолжают осуществлять такие типы поездок. Бизнес-командировки — не редкость для местных чиновников, потому что особенно в таких штатах, как Нью-Йорк, среди населения очень большое количество мигрантов. Для нас важно строить отношения со странами, откуда приехали наши избиратели. Особенно важно для нас делать это сейчас с Россией. Мы представляем интересы русско-американского населения", — сказала агентству член сената от районов Статен-Айленд и Бруклин, независимый представитель от Демократической партии в сенате Дайэн Савино.

"Когда они видят, что их чиновники местного уровня и другие представители штата Нью-Йорк едут в Россию, чтобы укрепить связи, чтобы обсудить экономическое развитие, культурную программу, от этого они чувствуют себя лучше, я думаю, это важно", — добавила она.