Собянин и парламентарии штата Нью-Йорк обсудили сотрудничество

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Парламентарии штата Нью-Йорк и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместной встречи обсудили важность развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба столичного мэра в четверг.
"В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества между Москвой и Нью-Йорком. По словам Сергея Собянина, у Москвы и Нью-Йорка много общих проблем, характерных для глобальных мегаполисов: экология, транспорт, образование, медицина, безопасность. Регулярные контакты, обмен опытом на уровне городских администраций помогут более эффективно решать эти проблемы", — говорится в сообщении.
Как отмечается, парламентарии Нью-Йорка высоко оценили реализацию программы развития Москвы, в том числе создание современной городской среды и решение транспортных проблем города.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, сенаторы встретились с заместителем секретаря Общественной палаты РФ Сергеем Орджоникидзе и представителями различных комиссий Общественной палаты.
"Когда они видят, что их чиновники местного уровня и другие представители штата Нью-Йорк едут в Россию, чтобы укрепить связи, чтобы обсудить экономическое развитие, культурную программу, от этого они чувствуют себя лучше, я думаю, это важно", — добавила она.