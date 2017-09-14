Калининградский избирком признал выборы губернатора состоявшимися

КАЛИНИНГРАД, 14 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Калининградской области признала прошедшие в воскресенье выборы губернатора состоявшимися и действительными, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома Анастасия Буймова.

"На своем очередном заседании избирательная комиссия признала прошедшие в единый день голосования выборы состоявшимися и действительными. Таким образом, результаты выборов считаются окончательными, и врио главы региона Антон Алиханов — избранным губернатором", — сказала Буймова.

Она отметила, что на заседании принято решение выдать Алиханову удостоверение об избрании на должность губернатора Калининградской области. По словам представителя избиркома, депутатам областной думы теперь предстоит назначить дату внеочередного открытого заседания, на котором состоится официальное вступление Алиханова в должность.

По итогам выборов врио губернатора Алиханов набрал 81,06% голосов избирателей, за него проголосовали 255 тысяч человек. Представитель ЛДПР Евгений Мишин набрал 5,47% голосов, член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89% голосов, представитель экологической партии "Зеленые" Екатерина Тимофеева набрала 2,53% голосов. Явка на выборах составила 39,35%.

Предыдущие губернаторские выборы в регионе состоялись в сентябре 2015 года, главой региона стал действующий губернатор Николай Цуканов, которого меньше чем через год назначили полномочным представителем президента на северо-западе. Временно исполнять обязанности губернатора был назначен бывший начальник регионального управления ФСБ Евгений Зиничев. В октябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера областного правительства 30-летнего Антона Алиханова, до переезда в Калининград он работал в Минпромторге России.