Депутат Госдумы отметил, что санкции мешают решать глобальные проблемы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Санкции не приносят никакой пользы, мешают решать глобальные проблемы, в том числе проблему терроризма, заявил в четверг РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в четверг европейский дипломатический источник сообщил, что Евросоюз принял окончательное решение о продлении на полгода — до марта 2018 года — индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которые, по мнению ЕС, виновны в подрыве украинского суверенитета и территориальной целостности.

Парламентарий подчеркнул, что санкции контрпродуктивны и никакой пользы не приносят. "(Только — ред.) вред, как экономический, так и политический. Люди, те же депутаты… не могут ездить и встречаться с парламентариями в некоторых странах. Это сказывается на решении таких общих проблем, как терроризм, других вопросов. Но (мы — ред.) находим возможности, все равно, взаимодействуем", — пояснил Чепа.

При этом он допустил, что проблема европейских санкций может быть решена после марта 2018 года.

Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины — руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три человека, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлица из России из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens.