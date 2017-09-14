"Единая Россия" проведет заседание комиссии по аграрным вопросам

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Единая Россия" проведет заседание программой комиссии под председательством премьер-министра, председателя партии Дмитрия Медведева, на котором обсудит аграрные вопросы, сказал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов на заседание президиума генсовета партии.

"Впереди у нас несколько еще форматов работы — совместное заседание высшего и генерального советов, и заседание программной комиссии, которое пройдет под председательством нашего председателя партии (премьера) Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы обсудим вопросы нашего аграрного сектора", — сказал Неверов.