Неверов: ЕР изучает причины неудач на отдельных участках во время выбров

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Единая Россия" анализирует причины неудач в некоторых регионах на выборах в органы местного самоуправления, не только по Москве, но по стране в целом, сказал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов на заседании президиума генсовета партии.

"Мы достаточно детально сейчас рассматриваем все регионы и анализируем сейчас причины, связанные с тем, что мы не получили поддержку на выборах в органы местного самоуправления. Это не только регионы Москвы, это в целом по стране. Нам нужно время, чтобы посмотреть", — сказал Неверов.

Он назвал возможной причиной недостатки в реализации партийных проектов в тех регионах или "ошибки в проведении предварительного голосования в подборе кандидатов".

"Мы дополнительно отдельно к этому вопросу еще вернемся", — добавил Неверов.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. Ранее Неверов заявил, что явка на выборах была достаточно хорошей на всех уровнях, а полученный партией результат позволит ей и дальше реализовывать курс президента РФ Владимира Путина и программу партии.